انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. أزمة الدولار وارتفاع الأسعار وحوار الإطار والتيار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الزاملي يدعو لمحاسبة المتلاعبين باسعار المواد الغذائية،، ويطالب التجارة بحل مشاكل المطاحن الأهلية.
= استمرار إنخفاض أسعار صرف الدولار في البلاد.. وتحذير من عدم توفير بدائل لسد رواتب الموظفين.
= الكشف عن قرب عودة الحوار بين الاطار والتيار الصدري.. والحكيم يرفض تحويل المكون الشيعي الى أقلية في حكومة الأغلبية.
= تزامنا مع زيارة الامام الكاظم.. عمليات بغداد تمنع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة.
= الكشف عن قرب عودة الحوار بين الاطار والتيار الصدري.. والحكيم يرفض تحويل المكون الشيعي الى أقلية في حكومة الأغلبية.
= تزامنا مع زيارة الامام الكاظم.. عمليات بغداد تمنع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة.