في نشرة السومرية.. أزمة الدولار وارتفاع الأسعار وحوار الإطار والتيار

= الكشف عن قرب عودة الحوار بين الاطار والتيار الصدري.. والحكيم يرفض تحويل المكون الشيعي الى أقلية في حكومة الأغلبية.

محمد يوسف

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