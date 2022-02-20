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في نشرة السومرية.. أزمة الدولار وارتفاع الأسعار وحوار الإطار والتيار

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بغداد - ياسين صفوان - = الزاملي يدعو لمحاسبة المتلاعبين باسعار المواد الغذائية،، ويطالب التجارة بحل مشاكل المطاحن الأهلية.
= استمرار إنخفاض أسعار صرف الدولار في البلاد.. وتحذير من عدم توفير بدائل لسد رواتب الموظفين.

= الكشف عن قرب عودة الحوار بين الاطار والتيار الصدري.. والحكيم يرفض تحويل المكون الشيعي الى أقلية في حكومة الأغلبية.


= تزامنا مع زيارة الامام الكاظم.. عمليات بغداد تمنع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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