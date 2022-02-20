انت الان تتابع خبر جنايات ميسان تحكم بالإعدام بحق مجرم قتل مواطناً بعبوة ناسفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المجرم (حسن طراد غليم)، عن جريمة قتل احد المواطنين بزرعه عبوة ناسفة داخل منزله.