فيديو يوثق لحظة سقوط مروحية قرب شاطئ مزدحم بالسياح

ونقل الإسعاف الذي هرع إلى مكان الحادث، شخصين كانا على متن المروحية لحظة سقوطها إلى المستشفى.

وأشارت السلطات في ميامي إلى أن وضع الراكبين مستقر، وهما حاليا في مستشفى "جاكسون ميموريال"، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.