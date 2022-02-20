إنطلاق عملية امنية شمالي بغداد - عاجل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوات الحشد الشعبي إنطلقت بعملية امنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

ويشهد قضاء الطارمية خروقات أمنية وتسلل لعصابات داعش الارهابية بين الحين والاخر من قبل خلايا التنظيم عبر البساتين.

