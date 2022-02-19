انت الان تتابع خبر لقاحات كورونا.. حديث جديد عن فعاليتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد تقرير نشرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فعالية لقاحات كورونا تظل مرتفعة في أول شهرين بعد تلقي جرعة معززة، لتبدأ بالتضاؤل بعد ذلك.

