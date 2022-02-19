انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. وزير المالية يخاطب البرلمان: مستعد للتعاون في إطار الدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة للمجلس للتصويت على الثقة عليه كوزير، فيما طلب السماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف.

