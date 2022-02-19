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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. وزير المالية يخاطب البرلمان: مستعد للتعاون في إطار الدستور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة للمجلس للتصويت على الثقة عليه كوزير، فيما طلب السماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف.
وقال علاوي بحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "مستعد للتعاون مع مجلس النواب في إطار الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها ومبدأ تقسيم السلطات والمسؤوليات بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للدولة".
ادناه الوثيقة:
ادناه الوثيقة: