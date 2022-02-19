بارزاني يلتقي نائبين أمريكيين ويجدد رفضه لقرار المحكمة الاتحادية الأخير

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني التقى على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، مع كل من النائبين في مجلس النواب الأمريكي إليسا سلوتكين وآدم شيف".

وجرى في اللقاء، "التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".



كما تم التطرق، وفق البيان، إلى "القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط والغاز في إقليم كردستان، إذ تم التأكيد مجدداً على أنه قرار غير مقبول من قبل الإقليم، وإن كردستان سيدافع عن قوقه الدستورية بشتى السبل".