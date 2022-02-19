انت الان تتابع خبر بارزاني يلتقي نائبين أمريكيين ويجدد رفضه لقرار المحكمة الاتحادية الأخير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.
وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني التقى على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، مع كل من النائبين في مجلس النواب الأمريكي إليسا سلوتكين وآدم شيف".
وجرى في اللقاء، "التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".
كما تم التطرق، وفق البيان، إلى "القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط والغاز في إقليم كردستان، إذ تم التأكيد مجدداً على أنه قرار غير مقبول من قبل الإقليم، وإن كردستان سيدافع عن قوقه الدستورية بشتى السبل".
وجرى في اللقاء، "التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".
كما تم التطرق، وفق البيان، إلى "القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط والغاز في إقليم كردستان، إذ تم التأكيد مجدداً على أنه قرار غير مقبول من قبل الإقليم، وإن كردستان سيدافع عن قوقه الدستورية بشتى السبل".