الزاملي: سنصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره إلى البرلمان

وقال الزاملي خلال استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه، "سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية"، محملا "وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".وتابع، "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من ٥٠ نائب، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".

واضاف النائب الاول لرئيس البرلمان، ان "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

واشار الى، ان "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين".



ومضى الزاملي بالقول، "لدي ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية".