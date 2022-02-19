بحضور محافظ البنك المركزي.. بدء مؤتمر مناقشة سعر صرف الدولار – عاجل

وقال مراسلنا، ان " مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه".

وكان مجلس النواب قد حدد، موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الخميس، انه "برئاسة حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب سيعقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنگ المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".



وأضاف البيان أن "الجلسة ستعقد السبت الموافق ١٩ /٢ /٢٠٢٢، عند الساعة الـ 11 صباحاً داخل القاعة الدستورية".