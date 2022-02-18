انت الان تتابع خبر دولة عربية تمدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية العام 2022، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة.
وكانت آخر مرة مدد فيها سعيّد حالة الطوارئ في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، ولمدة شهر واحد.
ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.