دولة عربية تمدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022

وكانت آخر مرة مدد فيها سعيّد حالة الطوارئ في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، ولمدة شهر واحد.

وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.

ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

