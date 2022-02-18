انت الان تتابع خبر الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية على علو منخفض فوق بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي الغارات الوهمية، بعد أن أقر الجيش الإسرائيلي بأنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي قيل إنها خرقت الحدود اليوم قادمة من لبنان، ما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.



فيما أكد "حزب الله" اللبناني أن الطائرة المسيرة التي فشل الجيش الإسرائيلي في إسقاطها تابعة له وأنها نفذت مهمة استطلاعية لمدة 40 دقيقة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.