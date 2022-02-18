انت الان تتابع خبر تغريدة الصدر الغاضبة واسترداد الاموال المهربة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في تغريدة غاضبة.. الصدر يصف المعارضين للاغلبية بالوحوش الكاسرة.. ويحذر: موش آنه بالموت اتهدد.
= غدا.. البرلمان يبحث سعر الصرف مع البنك المركزي ووزارة المالية.. ونواب يحملون الحكومة مسؤولية خفض قيمة الدينار.
= بعد نجاحه باختراق السرية المصرفية الدولية.. العراق يتقدم بملف محاربة الفساد ويحصد اقوى التصنيفات العالمية.
= الاطار يعتزم اعلان تحالف الثبات الوطني.. والديمقراطي يتهم الثلث المعطل بعرقلة سير العملية السياسية.
= بعد نجاحه باختراق السرية المصرفية الدولية.. العراق يتقدم بملف محاربة الفساد ويحصد اقوى التصنيفات العالمية.
= الاطار يعتزم اعلان تحالف الثبات الوطني.. والديمقراطي يتهم الثلث المعطل بعرقلة سير العملية السياسية.