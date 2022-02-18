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تغريدة الصدر الغاضبة واسترداد الاموال المهربة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في تغريدة غاضبة.. الصدر يصف المعارضين للاغلبية بالوحوش الكاسرة.. ويحذر: موش آنه بالموت اتهدد.
= غدا.. البرلمان يبحث سعر الصرف مع البنك المركزي ووزارة المالية.. ونواب يحملون الحكومة مسؤولية خفض قيمة الدينار.

= بعد نجاحه باختراق السرية المصرفية الدولية.. العراق يتقدم بملف محاربة الفساد ويحصد اقوى التصنيفات العالمية.


= الاطار يعتزم اعلان تحالف الثبات الوطني.. والديمقراطي يتهم الثلث المعطل بعرقلة سير العملية السياسية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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