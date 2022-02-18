القبض على احد الارهابيين في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أحد الإرهابيين في الأنبار.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه و"ضمن مساعيها لملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 38 تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة أبو جير بمدينة الرمادي في الأنبار.

واضاف البيان أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مشيراً الى أنه "تم تسليمه لجهة الطلب بعد إكمال الإجراءات الأصولية بحقه.