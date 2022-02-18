القبض على متهم بالابتزاز الألكتروني وآخر بحوزته عجلة مسروقة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالابتزاز الألكتروني وآخر بحوزته عجلة مسروقة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة ألكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان ان "عملية القبض تمت بعدما استنجدت المشتكية بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام وجرى نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود ودونت أقوال المتهم وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".

وبحسب البيان، تمكنت مفارز مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة من ضبط عجلة مسروقة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وفق القانون.