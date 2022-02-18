وزير الخارجية يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الدولي

بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين،الى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل الى مدينة ميونخ الألمانيّة للمُشارَكة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته الـ 58 المُزمع عقده للمدة من 18-2022/2/20، تأكيّداً للحضور الفاعل للعراق في المحافل الدوليَّة، وللإعراب عن رؤى ومواقف العراق إزاء القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الطابع الأمنيّ".

وأضاف أن"وزير الخارجية سيجري عدداً من اللقاءات مع نظراء له، ومسؤولين رفيعيّ المستوى من الدول المُشارَكة في المؤتمر".