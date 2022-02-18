انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148،250

سعر شراء الدولار 147،500

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,700,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 113,65 دولار

100 باوند 136,12 دولار

100 دولار 1361,41 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1891,18 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 92,72 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 89,65 دولار

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