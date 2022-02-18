توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق حدودي بين إيران والعراق

بغداد - ياسين صفوان - وقَّع محافظ ديالى مثنى التميمي ومحافظ إيلام الإيرانية حسن بهرام نيا، على مذكرة التفاهم الأولية لإقامة سوق مشتركة في منفذ هلاله الشمالي.

وقال محافظ ايلام حسن بهرام نيا خلال لقائه بالتميمي انه "بعد توقيع هذه المذكرة سنحاول الحصول على التصاريح اللازمة من المركز"، مبينا أن "أهالي إيلام لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى (شرق العاصمة العراقية بغداد)، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي".

واعرب محافظ إيلام عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات من خلال ايجاد سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.

وذكر: ان محافظة إيلام (غرب ايران) تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق أيضا إلى ازدهار التجارة ووضع إيلام على طريق التنمية.

من جانب، قال محافظ ديالى مثنى علي مهدي، "سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة المركزية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى".