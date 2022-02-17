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مقتل 'والي الانبار' بعملية أمنية غربي المحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن مقتل "والي الانبار" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "من خلال تشكيل فريق عمل من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع الفرقة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية لغرض متابعة وجمع المعلومات الاستخبارية ومن خلال المصادر والجهد الفني والمتابعة والي الانبار مثنى خضر كامل المرعاوي المكنى ابو ملوكه حيث تم هذا اليوم توجيه ضربة جوية دقيقة ادت الى مقتله والسائق المرافق له في منطقة جنوب غرب الطبعات قضاء الرطبة".

 

وأضافت أنه "بحوزتهم اسلحة مدمرة عبارة عن بي كي سي مع شرائط اعتدة ام فور ومسدس اكلول ورمانات يدوية واحزمة ناسفة جميعها مدمرة مع العجلة نوع نيسان تك قمارة وتم جلبهم من قبل القوة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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