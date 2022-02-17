بغداد وأمستردام يبحثان التعاون المشترك والتوأمة بينهما

بغداد - ياسين صفوان - بحث أمين بغداد علاء معن مع السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتينار التعاون المشترك والتوأمة بين بغداد وأمستردام.

وقالت الامانة في بيان، إن "امين بغداد المعمار علاء معن التقى بمكتبه السفير الهولندي في العراق (ميشيل رينتينار) وبحث معه أطر التعاون المشترك بين بغداد وأمستردام والدعوة للتوأمة بينهما". وأضافت أن "السفير الهولندي أثنى على الجهد الكبير الذي يبذله امين بغداد في تغيير واقع العاصمة وتنفيذ بصمات عمرانية مهمة في عدة مواقع في بغداد يمكن مشاهدتها ولمس نتائجها لاسيما زقاق المتنبي الذي وصفه بالرائع وتطور مهم في بغداد يعيد مكانتها التاريخية العريقة في العصر الاسلامي"، مضيفاً ان "من الممكن لهولندا استثمار الاموال في العراق ولدينا رؤية وعمل كبير بتنفيذ اعمال تمنح الامل للناس في العراق".

وأكد امين بغداد بحسب البيان أن "هناك رؤية لتطوير واقع العاصمة بغداد وانها لا تمثل الحضارة الاسلامية فقط بل تحوي على التنوع الديني ونراها بابهى صورها في فن العمارة الاسلامية"، مشيراً الى أن "بغداد كانت مركزاً للمستشرقين الاوربيين الذين كان لهم دور في نقل تاريخ وثقافة بغداد".

ولفت الى ان "بعد انجاز زقاق المتنبي سيتم الشروع قريباً بتطوير شارع الرشيد وشارع الجمهورية واحياء بغداد القديمة"، داعياً الجانب الهولندي الى "دعم الانشطة الثقافية والفنية والتراثية ببغداد وخلق توأمة مع العاصمة أمستردام التي تعد من المدن الغنية بالمساحات الخضراء التي دعاها للتعاون في نشر الجمال بمجال الزراعة في بغداد".