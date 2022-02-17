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الحلبوسي وبري يبحثان التعاون البرلماني بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونظيره اللبناني نبيه بري التعاون البرلماني بين البلدين.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، والتعاون البرلماني بين البلدين، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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