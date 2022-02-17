الحلبوسي وبري يبحثان التعاون البرلماني بين البلدين

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، والتعاون البرلماني بين البلدين، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".