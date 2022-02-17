انت الان تتابع خبر تصريح أمريكي مفاجئ بشأن أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت غرينفيلدن في تصريح صحفي أدلت به الخميس، إنها طلبت من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وأوضحت المندوبة الأمريكية وهي أيضا برتبة وزير بصفتها عضوا في حكومة الرئيس، جو بايدن، أن بلينكن وفي طريقه الى مؤتمر حول الأمن ينظم في نهاية الأسبوع في ميونخ، سيحضر الأمم المتحدة، مبينة: "إنه سيطلع العالم بأننا نبذل أقصى جهدنا لمنع حرب".



وقالت غرينفيلد إن "العناصر على الأرض تشير إلى أن روسيا تتجه نحو اجتياح وشيك"، وأضافت: "هدفنا هو نقل خطورة الوضع... إنه وقت حرج".

وأشارت إلى أن بلينكن سيشير الى التزام الولايات المتحدة "المكثف في الدبلوماسية والتأكيد على الطريق نحو وقف التصعيد".

وتدعي الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.



وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

واليوم أعلنت روسيا بدء عودة قواتها المسلحة التي شاركت مؤخرا في تدريبات عسكرية داخل البلاد إلى مراكز مرابطتها الدائمة.