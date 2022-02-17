الصدر يقدم مقترحات بشأن سعر 'صرف الدولار'

وقال الصدر في رسالة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، انه "فيما يخص سعر صرف الدولار، نقترح بعض المقترحات من اجل ان لا يستمر ذلك".

اولا: "ايقاف تهريب العملة وبقوة وحزم وكذا الففواتير المزورة".

ثانيا: "النظر في امر بعض البنوك مثل بنك الشرق الاوسط والقابض والانصاري العائدة لبعض الاشخاص المتحكمين بعمل المصارف الاهلية الاخرى".



ثالثا: "استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا".

رابعا: "استدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا".

خامسا: "تنظيم سوق للعملة العراقيةبصورة مركزية وباسلوب صحيح وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي".

سادسا: "التعامل بحزم مع بعضالبنوك العائدة لبعض الاحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".