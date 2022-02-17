انت الان تتابع خبر تشكيل الحكومة المقبلة وقررات لجنة مكافحة الفساد في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المحكمة العليا تقر بتصدير كردستان البترول إلى إسرائيل.. والكرد يعدون تشريع قانون النفط والغاز مخرجا من الازمة.
= رئيس البرلمان يؤكد المضي بتكليف حكومة جديدة.. ويتحدث عن تغييرٍ حاسمٍ وجوهري.
= اتفاق بين الصدر وبارزاني على اجتماع للتحالف الثلاثي.. والاتحاد يتهم الديمقراطي بشق البيت الشيعي.
= بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. القضاء يصدر حكما بالسجن ست سنوات بحق بهاء الجوراني.
= مقتل والي الانبار ومساعده في صحراء الرطبة.. والعثور على عشرات القطع الأثرية داخل أحد الأنفاق في نينوى.