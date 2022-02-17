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تشكيل الحكومة المقبلة وقررات لجنة مكافحة الفساد في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المحكمة العليا تقر بتصدير كردستان البترول إلى إسرائيل.. والكرد يعدون تشريع قانون النفط والغاز مخرجا من الازمة.

= رئيس البرلمان يؤكد المضي بتكليف حكومة جديدة.. ويتحدث عن تغييرٍ حاسمٍ وجوهري.

= اتفاق بين الصدر وبارزاني على اجتماع للتحالف الثلاثي.. والاتحاد يتهم الديمقراطي بشق البيت الشيعي.

= بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. القضاء يصدر حكما بالسجن ست سنوات بحق بهاء الجوراني.

= مقتل والي الانبار ومساعده في صحراء الرطبة.. والعثور على عشرات القطع الأثرية داخل أحد الأنفاق في نينوى.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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