تشكيل الحكومة المقبلة وقررات لجنة مكافحة الفساد في نشرة السومرية

بغداد - ياسين صفوان - = المحكمة العليا تقر بتصدير كردستان البترول إلى إسرائيل.. والكرد يعدون تشريع قانون النفط والغاز مخرجا من الازمة.

= رئيس البرلمان يؤكد المضي بتكليف حكومة جديدة.. ويتحدث عن تغييرٍ حاسمٍ وجوهري.

= اتفاق بين الصدر وبارزاني على اجتماع للتحالف الثلاثي.. والاتحاد يتهم الديمقراطي بشق البيت الشيعي.

= بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. القضاء يصدر حكما بالسجن ست سنوات بحق بهاء الجوراني.

= مقتل والي الانبار ومساعده في صحراء الرطبة.. والعثور على عشرات القطع الأثرية داخل أحد الأنفاق في نينوى.