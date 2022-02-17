الصدر وبارزاني يبحثان تنسيق مواقف التحالف الثلاثي

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بغداد - ياسين صفوان - بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخطوات اللازمة من أجل الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وقال المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني بحث فيه الطرفان اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الاستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".
واضاف ان "الطرفان اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة".
واضاف ان "الطرفان اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة".