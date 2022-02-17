انت الان تتابع خبر الصدر وبارزاني يبحثان تنسيق مواقف التحالف الثلاثي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخطوات اللازمة من أجل الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.