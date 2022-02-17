قادر على تدمير قارة باكملها.. كويكب قد يصطدم بالارض غدا

وذكرت ناسا إن "الكويكب 2022 BH7 سيقترب من الأرض يوم الجمعة 18 شباط، ومن المتوقع أن يكون بحجم مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك".

واضافت انه "في حالة حدوث اصطدام، سيكون الكويكب 2022 BH7 كبيرا بما يكفي لتدمير قارة بأكملها".



وقدّم مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا ملخصا عن الصخور الفضائية في قاعدة البيانات الخاصة بالأجسام القريبة من الأرض (NEO) على الإنترنت.

وتتعقب المنصة أي شيء يمر ضمن مسافة 120 مليون ميل من الأرض - وهي مسافة قريبة نسبيا وفقا لمعايير الوكالة الفضائية.

وإذا كانت هناك فرصة ضئيلة لتصطدم بالأرض وتتسبب في أضرار جسيمة في المستقبل، فسيتم تصنيفها على أنها "خطر محتمل".

ولم تشهد الأرض كويكبا ذا نطاق مروع منذ صخرة الفضاء التي قضت على الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

