انت الان تتابع خبر بسبب التوترات في أوكرانيا.. الذهب يسجل ارتفاعا في الاسعار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، ارتفاعا وتجاوز سعر المعدن النفيس مستوى 1890 دولارا للأونصة، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بسبب التوترات حول أوكرانيا.
وذكر موقع "بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للذهب ارتفعت بنسبة 0.82% إلى 1886.80 دولار للأونصة، وقبل ذلك تم تداول العقود فوق مستوى 1890 دولارا".
واضاف ان "عقود الذهب الفورية صعدت بنسبة 0.80% إلى 1884.70 دولار للأونصة".