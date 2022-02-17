انت الان تتابع خبر بسبب التوترات في أوكرانيا.. الذهب يسجل ارتفاعا في الاسعار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، ارتفاعا وتجاوز سعر المعدن النفيس مستوى 1890 دولارا للأونصة، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بسبب التوترات حول أوكرانيا.