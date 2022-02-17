الدفاع المدني تكافح حريقا في مخازن للمواد الاحتياطية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " حريقا ضخما اندلع في ثلاثة مخازن للمواد الاحتياطية ضمن شارع الظلال وسط بغداد".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وانها ما زالت مستمرة في مكافحة الحريق دون معرفة المزيد من التفاصيل عن اسباب الحادث او الخسائر الناتجة عنه".

