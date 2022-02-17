انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تكافح حريقا في مخازن للمواد الاحتياطية وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع في ثلاثة مخازن للمواد الاحتياطية في شارع الظلال وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " حريقا ضخما اندلع في ثلاثة مخازن للمواد الاحتياطية ضمن شارع الظلال وسط بغداد".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وانها ما زالت مستمرة في مكافحة الحريق دون معرفة المزيد من التفاصيل عن اسباب الحادث او الخسائر الناتجة عنه".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وانها ما زالت مستمرة في مكافحة الحريق دون معرفة المزيد من التفاصيل عن اسباب الحادث او الخسائر الناتجة عنه".