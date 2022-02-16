لقاحات كورونا.. حديث دولي عن تغيير مسار الوباء

وقال، يعد تطوير العديد من اللقاحات والموافقة عليها في وقت قياسي انتصاراً للعلم الذى يضع معياراً جديداً لما هو ممكن، مضيفا أن المأساة، هى أن مليارات البشر لم يستفيدوا بعد من قوة اللقاحات المنقذة للحياة، لدينا الأدوات للسيطرة على جائحة كورونا هذا العام، لكن تفشى الظلم يقوضنا.وأضاف فى العديد من البلدان ذات التغطية العالية للقاحات، ظهرت رواية خطيرة مفادها أن الوباء قد انتهى، وفي الواقع لا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعانون من انخفاض تغطية اللقاح وقدرة الاختبار المنخفضة، حالياً، هناك 116 دولة خارج المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام، فى أفريقيا، لا يزال 83% من الناس لم يتلقوا جرعة واحدة، مضيفا أن هذا ليس فشلاً أخلاقياً فحسب، بل إنه فشل وبائي أيضاً، ما يولد الظروف المثالية لظهور متغيرات جديدة.وقال إن الإنتاج المحلي أمر بالغ الأهمية لسد هذه الفجوة، ليس فقط الآن، ولكن في المستقبل، حيث تلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع جميع الشركاء لضمان حصول كل بلد على اللقاحات والأدوات الأخرى لحماية صحة سكانها.

وأضاف لا يمكننا تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تعاون حقيقي في تطوير اللقاحات المحلية وإنتاجها وتوزيعها وامتصاصها، باستخدام مجموعة متنوعة من المنصات، لذلك نرحب بمبادرة بيونتيك لزيادة إنتاج اللقاحات في أفريقيا، لأنها ستساعد على تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، فضلاً عن المشاريع طويلة الأجل مثل لقاح الملاريا المخطط لشركة بيونتيك.