بالوثيقة.. نائب يخاطب محافظ البصرة حول اعادة تأهيل بوابة المحافظة

بغداد - ياسين صفوان - خاطب النائب احمد الربيعي، اليوم الاربعاء، محافظ البصرة حول اعادة تاهيل بوابة المحافظة الشمالية.

وقال الربيعي في وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، انه "بالنظر لاهمية البصرة الاقتصادية والتاريخية ولكون البوابة تمثل رمزية حضارية وامنية، ولما تعانيه في الوقت الحالي من حالة تدهور البنى التحتية لها، نرجو توجيه الجهات المعنية في المحافظة لتأهيل واقع بوابة البصرة والطرق المحاذية لها (بوابة كرمة على / الجامعة) وذلك لما تحتاجه من اهتمام بالبنى التحتية من تعبيد الطرق وغيرها لتسهيل الحركة المرورية لانها تمثل الطريق الرابط بين شمال البصرة ومركز المحافظة".