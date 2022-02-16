فيديو 'نسرين طافش' ترقص وتحتفل بعيد ميلادها وأصدقاؤها يفاجئونها بزفة شامية

بغداد - ياسين صفوان - نسرين طافش، الفنانة السورية، احتفلت اليوم بعيد ميلادها بطريقة مميزة، وشاركت الجمهور لحظات احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها وزملائها في مسلسلها الجديد، وخطفت الأنظار بطريقتها في الاحتفال بعيد ميلادها.

نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسلسها الجديد

ونشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور وفيديوهات من احتفالاتها بعيد ميلادها، وخطفت الأنظار في عيد ميلادها بسبب إطلالاتها وكذلك طريقتها المميزة في الاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت اليوم فيديو كشفت به عن مفاجأة أصدقائها لها في عيد ميلادها، بعمل زفة شامية لها بمناسبة عيد ميلادها، ووثقت نسرين طافش تفاصيل المفاجأة في الفيديو، وبدت في غاية السعادة ورقصت واحتفلت أمام قالب الحلوى ومع فرقة الزفة.

زفة سورية في حفل عيد ميلاد نسرين طافش

وعبرت نسرين طافش عن سعادتها بمفاجأة أصدقائها لها، وعاشت أجواء من الفرح ووجهت رسالة تعليقاً على فيديو الزفة الشامية في عيد ميلادها وقالت: "لحظات من الفرح من أجواء الاحتفال يوم امس بعيد ميلادي مع زفة العراضة الشامية"، ونشرت قبلها عدة صور لها من احتفالاتها بعيد ميلادها، والتي ظهرت بها مع أصدقائها وزملائها في مسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، والذين حرصوا على الاحتفال معها بعيد ميلادها.

ونشرت نسرين طافش عدة صور من حفل عيد ميلادها في كواليس مسلسها الجديد على حسابها بانستقرام، وعلقت على الصور برسالة على حسابها بانستقرام وقالت: " كانت احلى مفاجأة بعيد ميلادي مبارح من أصدقائي وطاقم تصوير مسلسل جوقة عزيزة، احتفالا بعيد ميلادي، محظوظة اني محاوطة بناس راقيين ومحبين ومبدعين.. شكرا من القلب".

نسرين طافش تتألق بجلسة تصوير في عيد الحب

ووجهت الفنانة نسرين طافش رسالة إلى الجمهور بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صور لها بمفردها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وقالت: "شكرا للجميع على كل الرسائل والتعليقات والأمنيات الحلوة بعيد ميلادي اسعدتوني وغمرتو قلبي بالمحبة.. شكرا للكل"، واحتفلت نسرين طافش مؤخراً أيضاً بعيد الحب ونشرت جلسة تصوير جديدة، خطفت بها الأنظار على مواقع التواصل، وعلقت عليها قائلة: "اليوم عيد الحب وعيد ميلادي ان شاءلله أيامكم تكون كلها أعياد و حب وفرح".