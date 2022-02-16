عرض زواج هدية عيد الحب لـ'ديميت أوزدمير'

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الصحف التركية أن "أوزهان كوتش" فاجأ حبيبته "ديميت أوزدمير" بحفل رومانسي ليلة عيد الحب، وعرض الزواج عليها ووافقت ديميت على الفور من دون تردد أمام الجميع, وهو ما تناقلته المواقع والصحف التركية قبل ساعات ليتصدر اسم الثنائي الترند ليلة عيد الحب.



ويبدو أن الحب تغلب على التوتر الذي لم يدم طويلاً بين الثنائي التركي "ديميت وأوزهان"، حيث يتردد في الصحف التركية أن سبب خلافهما الرئيس كان بسبب موافقة ديميت على مسلسل منصة ديزني بلاس الذي تسبب أيضاً بخلاف قوي بين "كرم بوسين" وحبيبته "هاندا آرتشيل" بسبب أحد المشاهد الجريئة في المسلسل.

وكانت ديميت قد شاركت أخيراً بفيلمها الجديد "تكتيكات الحب" عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية الذي قالت عنه ديميت في آخر لقاءاتها الصحفية إنه لا يمكن أن يكون هناك تكتيكات للحب، فعندما لا يكون هناك تكتيك للحب تكون العلاقة أقوى كثيراً.

وقالت ديميت عن الدرس الذي تعلمته من الحياة هو العيش بحياة أكثر حباً والتخلص من التحيز وهو شيء تتعلمه دائماً وتحاول فعله طول الوقت.