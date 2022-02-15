مزدوج الشخصية... تعرفوا الى مواصفات برج الجوزاء

بغداد - ياسين صفوان - برج هوائي عقلاني يضع الفكر في المرتبة الأولى تستهويه القوانين والمبادئ التي يصعب الابتعاد عنها. اجتماعي، منفتح ومحب للتواصل مع الاخرين.

برج الجوزاء من الأبراج المتحولة أي التي في امكانها التأقلم مع جميع الأوضاع المستجدة. يملك صفات المنطق والتطور والحماسة. نستعرض اليكم أبرز صفات ومميزات شخصية برج الجوزاء ضمن المحطة الأسبوعية من أبراج السومرية مع جاكلين عقيقي



تارة حساسا وطورا ناقدا

صاحب حدس قوي قادر على التفاعل مع الاخرين بهدوء وسخرية أحيانا. قد يبدو للبعض مزدوج الشخصية فيكون تارة حساسا ورقيقا هادئا وطورا ناقدا متقلبا لا يثبت على رأي. لكن الطبعين هذين ما هما الا وجهان لعملة واحدة. اذ ان الجوزاء شخص متماسك برغم تردده وملتزم برغم تقلبه. صاحب حدس قوي قادر على التفاعل مع الاخرين بهدوء وسخرية أحيانا. قد يبدو للبعض مزدوج الشخصية فيكون تارة حساسا ورقيقا هادئا وطورا ناقدا متقلبا لا يثبت على رأي. لكن الطبعين هذين ما هما الا وجهان لعملة واحدة. اذ ان الجوزاء شخص متماسك برغم تردده وملتزم برغم تقلبه. الاخلاص ليست ميزته الأساسية

كل لقاء بالنسبة اليه هو الأهم في حياته وكل انفصال يشعره بأنه انتهى عاطفيا ويرافقه هذا الشعور باليأس حتى يلتقي بانسان جديد. فيعاود لعبة الأغواء التي يبرع فيها. الاخلاص ليست ميزته الأساسية لكنه يخفي الكثير من الحنان والعاطفة. يبحث عن علاقة فريدة مميزة. ويدخل عندها في صراع داخلي يتأرجح بين الارتباط والهروب.