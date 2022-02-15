انت الان تتابع خبر رئيس هيئة الاعلام يعلن أبرز نشاطات الهيئة خلال أزمة كورونا - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - -خلال جائحة كورونا قامت الهيئة و بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة بارسال ٩٢١ مليون رسالة نصية توعوية للمواطنين .

-خلال أزمة كورونا قامت الهيئة بتصميم و توزيع ٢٠ الف منشور صحي توعوي في مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الاعلامية الرقمية .

-زودنا بالشراكة مع منظمة يونسكو ١٥٠٠ مدرسة عراقية بخدمات الإنترنت للمساعدة في التحول الرقمي للمناهج و البرامج الدراسية .

-تم نشر و تحديث اكثر من ١٧ الف برج بتقنيات متقدمة في عموم المحافظات العراقية لغرض تلبية الطلب المتزايد لخدمات الجيل الرابع و السنة الجارية ستشهد تطورا كبيرا في مجال الاتصالات بعد اقرار ٤٥ معيارا عالميا لغرض قياس جودة خدمات الاتصالات المتنقلة .