بسبب 'النفايات الرقمية'.. تحذير من تسرب ملايين البيانات الشخصية للعراقيين

وذكر المركز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اجهزة الكمبيوتر في المؤسسات الحكومية تحوي في الغالب معلومات مهمة وحساسة، ونتيجة التحديث والتطوير المستمر قد يجري استبدالها والتعامل مع القديمة على انها نفايات عادية يجري التخلص منها دون ان تخضع لعمليات خاصة تضمن عدم استرجاع المعلومات المخزونة في حال تم الاستيلاء عليها من قبل الآخرين".واضاف، انه "حتى في حال تم حذف البيانات بالطرق المعتادة فانه يمكن للعديد من الجهات استرجاع المعلومات الموجودة ضمن الاقراص الصلبة وبالتالي استغلالها بصورة او اخرى لتحقيق مكاسب معينة، حتى لو كانت هذه الاقراص تالفة او مدمرة".

ويشير الباحث في المجال الرقمي الدكتور فاضل الدوخي بحسب البيان، الى ان "هناك خطر اخر يتمثل في المعلومات التي يقدمها المواطنون عبر الاستمارات الالكترونية التي تطلقها المؤسسات الحكومية بين الحين والآخر ؛ لافتا الى ان حفظ هذه البيانات على سيرفرات بعيدة داخل او خارج العراق تمكن الآخرين في احيان كثيرة وبطرق متعددة من امكانية استرجاعها واستغلالها في عمليات التزوير وانتحال الشخصية".



ودعا مركز الاعلام الرقمي "الجهات المختصة في الحكومة العراقية الى ان تضع ضوابط ومعايير محددة للتعامل مع الاجهزة الالكترونية القديمة التي تستغني عنها المؤسسات الحكومية، فضلا عن تحديد آليات استقبال بيانات المواطنين عبر الاستمارات الالكترونية وغيرها من الطرق الرقمية بما يضمن حماية أمن المواطنين وخصوصيتهم الرقمية".