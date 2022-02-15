في ظل التحشيد الروسي.. كندا تكشف نوعية الأسلحة التي ستسلمها لأوكرانيا

وذكرت الوزارة في بيان أن "أوتاوا ستسلم أوكرانيا بنادق ورشاشات ومسدسات و1.5 مليون طلقة ذخيرة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن حكومته وافقت على إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ومنح كييف قروضا بقيمة 500 مليون دولار كندي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.



وتنفي روسيا بحزم المزاعم الغربية بشأن نيتها "غزو أوكرانيا"، مشيرة إلى أن تلك المزاعم تندرج في حملة دعائية هدفها تعزيز حضور حلف الناتو قرب الحدود الروسية وتصعيد محاولات عزل روسيا وتبرير اعتداء أوكراني محتمل على دونيتسك ولوغانسك.