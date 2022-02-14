رئيس أوكرانيا يتحدث عن 'يوم الحرب'.. ويحدد موعده

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الاثنين، أن الأربعاء سيكون "يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام".

وأضاف: "نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك".