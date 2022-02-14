قتلى وجرحى بتصادم قطارين في ميونيخ

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وسائل إعلام ألمانية، الاثنين، أن شخصاً لقي مصرعه على الأقل وأصيب حوالي 30 أخرين في حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "الحادث وقع في الجزء الجنوبي من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "أعداد الضحايا في إرتفاع".

وأضافت: "العديد من خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وهناك ضحايا". ووفقا لهم، "وقع الحادث على طريق السكك الحديدية ميونيخ – بيشل".



من جهتها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى "وفاة شخص وإصابة العشرات جراء الحادث".