الكشف عن حقيقة استقالة الحكومة الكويتية

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عبر تويتر، إنه: "غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أيا من أعضاء الحكومة".

يذكر أن أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

