غداً.. بارزاني يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وسيجري بارزاني، وفق البيان، "سلسلة اجتماعات مع أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين القطريين".



وأوضح البيان، أن "الزيارة نهدف إلى إجراء مباحثات مكثفة لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والطاقة والزراعة".