الكشف عن مخرجات اجتماع الوطني الكردستاني مع التنسيقي

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استقبل بافل جلال طالباني، اليوم الاثنين 14 شباط 2022 في بغداد، وفد الإطار التنسيقي، ضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وامين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي".وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، والتطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل مسؤول، كما جرى تقييم المستجدات والحوارات بين القوى السياسية للوصول الى خارطة طريق وتفاهمات وطنية، والعمل على تقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة توافقية وطنية ترتكز على تلبية طموحات جميع المواطنين العراقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم".

وقيّم الاجتماع، "مواقف القوى السياسية والاخذ بعين الاعتبار التحديات والاستحقاقات الراهنة في البلد ومتطلبات الشارع العراقي، وتم التأكيد على أهمية الحوار والتلاقي مع القوى الوطنية الاخرى، من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق المبادئ الدستورية والابتعاد عن التصلب في المواقف باعتبار ذلك مساراً لحسم المسائل العالقة".



واكد الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي، بحسب البيان، "اصرارهما على المسار السلمي والدستوري والقانوني لحل الازمات وانقاذ البلاد من هذا الوضع الراهن، وبما يضمن الامن والاستقرار والتآخي لكل المكونات العراقية".

واكد بافل جلال طالباني خلال الاجتماع، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم وبقوة حماية وحدة الصف الوطني وتكاتف الجميع لتشكيل حكومة جديدة خدمية واصلاحية تُحقق الحياة الحرّة الكريمة للعراقيين".