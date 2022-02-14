الإطار التنسيقي والاتحاد الكردستاني يجتمعان في بغداد

وقال إعلام الاتحاد الوطني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الإطار التنسيقي ووفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، عقدا اجتماعاً ضم عدداً من قيادات التنسيقي وبافل طالباني".

وأضاف البيان، أن الاجتماع ضم أيضاً "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".