انت الان تتابع خبر آخر العروضات: خمسة ملايين دولار مقابل كل مقعد نيابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مزادٌ خفيٌ غيرُ علنيٍ على الطريقةٍ البرلمانية.. وسط اجواءٍ مشحونةٍ بالشدِ والجذبِ والفتورِ في الحوارِ هنالك من يتحركُ خفيةً لجذب اكبرِ عددٍ من النوابِ المستقلين لكن وفق ايِ طريقةٍ او الية؟

في البرلمانِ الخامسِ وجودُ النوابِ المستقلين بأعدادٍ لابأس بها يبدو انه فتحَ شهيةَ الكتلِ الكبيرةِ في محاولةٍ لاستقطابهم او استثمارهِم بطرقٍ مختلفةٍ ابرزُها والاسهلُ فيها المالُ السياسي على حدِ قولِ اوساطٍ متابعة..



فهُنالك وبحسبِ تسريباتٍ حِراكٌ خلفَ الكواليسِ لشراءِ توجهاتِ النوابِ المستقلينَ والمقعدُ الواحدُ مقابلَ خمسةِ ملايينِ دولار.. مبلغٌ مُغرٍ جداً وقابلٌ للزيادةِ حسبْ ثقلِ النائبِ فالمستقلُ بالنسبةِ للكتلِ الكبيرةِ بيضةُ قبانٍ بامكانهِ التنقلُ الى اي كتلةٍ يُريد عكسَ بقيةِ النواب المقيدينَ بقانونٍ لايسمحُ لهم الانتقالَ الا بعد تشكيلُِ الحكومة.

محاولاتُ ضمِ النوابِ المستقلين مقابلَ مبالغٍ ماليةٍ تتراوحُ من ثلاثةٍ الى خمسةِ ملايين دولار اسلوبٌ قديمٌ جديدٌ يُتبعُ خفيةً مع كل دورةٍ نيابيةٍ او تشكيلةٍ حكوميةٍ لكنهُ سيضعُ النائبَ المستقل امامَ اختبارٍ حقيقيٍ وهو اما البقاءُ مستقلاً حراً نزيهاً او القبولُ بملايينِ الدولاراتِ شرطَ التحزبِ والانصياعِ لرئيسِ الكتلة.



التنافسُ السياسي للظفرِ باكبرِ عددٍ نيابي من البديهي جداً ان يضعَ بعضَ النوابِ لاسيما المستقلينَ امامَ مغرياتٍ ماليةٍ وضغوطاتٍ لزجِهم في ركبِ الاحزابِ او تحت جلبابِ رئيسِ الكتلةِ في محاولةٍ يراها مراقِبون لتمييعِ فكرةِ النائبِ المستقل داخل قبةِ البرلمان.