بالوثيقة.. الزاملي يدعو الحكومة للوقوف على اسباب ارتفاع الاسعار ومحاسبة المتلاعبين

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود.

ودعا الزاملي في كتاب رسمي موجه للحكومة الى، "وضع الحلول الواقعية والمدروسة لمعالجة اسباب ارتفاع الاسعار من خلال حث وزارة التجارة الاتحادية على تعديل آلية، وانسيابية وصول الحبوب الى المطاحن، وتوزيع الحصة التموينية كل شهر بدلا من (45) يوم، وتوجيه الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والغذائي بالتحري عن اسباب ارتفاع الاسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين، إضافةً الى وضع خطة عاجلة من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع المطاحن الحكومية والاهلية لتوفير الطحين بما يغطي حاجة السوق المحلية، فضلا عن وضع رؤية استراتيجية من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحات المزروعة لمادة القمح وتقديم الدعم الكامل للمزارعين".



وشدد عضو هيأة الرئاسة على، "ضرورة إيلاء الموضوع اولوية قصوى كونه يمس قوت الشعب، والعمل بجدية على معالجة اسباب ارتفاع الاسعار"، محذرًا في الوقت ذاته "من أزمة كبيرة قد تنتُج في حال التهاون بالموضوع نتيجة استياء المواطنين من ذلك".