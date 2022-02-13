الاتحادية تقرر استمرار رئيس الجمهورية الحالي بمهامه لحين انتخاب جديد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، استمرار رئيس الجمهورية بمهامه لحين انتخاب رئيساً جديدا للجمهورية.

وقالت المحكمة العليا بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان " انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وان الخلو يتحقق اثناء فترة ولاية رئيس الجمهورية لاي سبب كان وبناء على كل ماتقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا ان رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهامه لحين انتخاب رئيسا جديدا لجمهورية العراق رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب".



واضافت ان "القرار صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لاحكام المادتين (93/ثانيا و 94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".