قائد عمليات ميسان يتوعد العابثين بأمن المحافظة ويوجه رسالة للمواطنين

وقال الزبيدي للسومرية نيوز، إنه "تم وضع خطة أمنية لغرض متابعة المطلوبين في محافظة ميسان أسفرت عن القبض على عدد منهم"، مبينا أن "الخطة تضمنت القيام بعمليات تفتيش في بعض المناطق والقرى وايضا متابعة الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات".وطمأن الزبيدي، "اهالي ميسان بأنه سيتم الضرب بقوة وبيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة"، مؤكدا "القيام بالعديد من العمليات الأمنية خلال الأيام الماضية".

وطالب قائد عمليات ميسان، "المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الامنية خدمة للصالح العام".