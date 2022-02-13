انت الان تتابع خبر القبض على 8 إرهابيين في اربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "إستنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته الدقيقة التي تجتث بقايا عناصر داعـش في المُدن العراقية، حيث نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين في مُحافظتي الأنبار وصلاح الدين أسفرتا عن إلقاء القبض على (6) من إرهابيي عصابات داعـش التكفيرية".وفي عملية منفصلة، أضاف رسول، أنه "تم نصب كمين محكم من قبل قواتنا الامنية في بابل، اثمر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مُتخفي بين المواطنين"، مشيرا الى أنه "بالتسنيق مع أسايش أقليم كردستان العراق - مُحافظة السُليمانية أُلقي القبض على ارهابي".

وتابع أن "العاتق الأكبر في جهود مُكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه يقع على فُرسان العمليات الخاصة، حيثُ يتسمون بمهارة الفكر واحترافية التدريب والقدرة على تنفيذ أصعب الواجبات المُناطة بهم فهُم قادرون على مواجهة العصابات الإرهابية بجميع أشكالها ومُسمياتها ومهما بلغت قوتها وتنظيمها".