- نأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة .

- ندعو أهالي ميسان للتحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة .

- استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل قانونياً .

- نقف على مسافة واحدة من الجميع .

- ندعم القضاء والاجهزة الأمنية لأخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة .

انت الان تتابع خبر بالفيديو مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب في ميسان والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية