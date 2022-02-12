انت الان تتابع خبر بالفيديو مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اليكم مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب في ميسان:
- ندين ونستنكر جميع جرائم القتل في المحافظة .
- ندعم القضاء والاجهزة الأمنية لأخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة .
- نقف على مسافة واحدة من الجميع .
- استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل قانونياً .
- ندعو أهالي ميسان للتحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة .
- نأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة .