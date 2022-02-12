انت الان تتابع خبر الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية على حساب الهلال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت رباعية الأهلي المصري بشباك الهلال السعودي، بواسطة ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64، علما بأن بطل آسيا أكمل المباراة بتسع لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو بالدقيقتين 14 و28.



ليحصد الأهلي المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، فيما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.

