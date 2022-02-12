اخبار العالم / اخبار العراق

أسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وباقي المحافظات لليوم السبت.
في بغداد:

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار

أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم:

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار


وفي الجنوب:

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا