الإطاحة بالمسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في ميسان

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسووًل عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان".وأضافت أن "المجرم، مطلوب الى القضاء العراقي وفق الماده ٤ ارهاب".

واشارت الخلية الى، أن "عملية إلقاء القبض على المجرم تمت من خلال مداهمة نوعية في ناحية المشرح".